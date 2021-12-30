Как пишет Politeka.net, в Инстаграм 45-летний Максим Галкин опубликовал отрывок из новогодней серии сериала. В картине он сыграл вампира, который разговаривает на французском языке. В кадре артист появился в меховой шапке и жабо.
«Новогодняя серия «Вампиров средней полосы», - подписал видео Галкин.
В комментариях поклонники артиста оставили ему массу теплых слов. Многих впечатли французский, на котором в сериале говорит Галкин.
«Как Максим красиво говорит и шикарно выглядит», «Вау. Неожиданно! Для меня это один из лучших сериалов года! И вот в нем сам Максим снимается))», «Максим, порадовали своим присутствием!», «Максим, ваш французский меня очаровал!», - пишут пользователи сети.
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Отметим, что Максим Галкин известен, в первую очередь, как пародист и телеведущий. Впрочем, довольно часто он принимает участие в различных шоу и снимается в кино.
Напомним, что Галкина жестко раскритиковали в сети: "К бабке ходить не надо...".
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