Відомий російський гуморист і пародист Максим Галкін, який одружений на Аллі Пугачовій, показав, як його маленькі діти відзначили Новий рік з однокласниками.

Як передає Politeka.net, в Instagram Максим Галкін опублікував відео свята, яке вони організували для дітей - друзів Гаррі і Лізи.

"Вчора у нас зібрався дружний клас Лізи і Гаріка, відзначили разом з однокласниками Новий Рік! Було дуже весело!",- підписав відео Галкін.

У коментарях шанувальники зіркової пари залишили масу приємних слів і відгуків.

"Які ви молодці, що зібрали всіх діток у себе вдома. Дуже душевно", «Ось де правильне виховання», «і без всякого пафосу, і діти грають, а не на камеру посміхаються», «хороше свято», «це справжнє новорічне диво», "дітям дуже пощастило познайомитися з Гаррі і Лізою, вони такі дружні", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Гаррі і Лізі, яких зірковій парі народила сурогатна мати, вже виповнилося 8 років. Діти ростуть дуже творчими і всебічно розвиненими особистостями.

Нагадаємо, що Галкіна жорстко розкритикували в мережі: "до бабки ходити не треба...".

Як повідомляла Politeka, Максим Галкін зізнався, хто для нього Пугачова: "я її вважаю...".

Також Politeka писала, що Ліза Галкіна підкорила серйозним виглядом:"не схожа на Пугачову".