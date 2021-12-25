Як передає Politeka.net, в Instagram Максим Галкін опублікував відео свята, яке вони організували для дітей - друзів Гаррі і Лізи.
"Вчора у нас зібрався дружний клас Лізи і Гаріка, відзначили разом з однокласниками Новий Рік! Було дуже весело!",- підписав відео Галкін.
У коментарях шанувальники зіркової пари залишили масу приємних слів і відгуків.
"Які ви молодці, що зібрали всіх діток у себе вдома. Дуже душевно", «Ось де правильне виховання», «і без всякого пафосу, і діти грають, а не на камеру посміхаються», «хороше свято», «це справжнє новорічне диво», "дітям дуже пощастило познайомитися з Гаррі і Лізою, вони такі дружні", - пишуть користувачі Мережі.
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Відзначимо, що Гаррі і Лізі, яких зірковій парі народила сурогатна мати, вже виповнилося 8 років. Діти ростуть дуже творчими і всебічно розвиненими особистостями.
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