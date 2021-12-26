Як передає Politeka.net, в Instagram Максим Галкін опублікував відео зимових розваг з сином Гаррі і донькою Лізою. (Щоб подивитися відео-проскролльте вниз)
"Пілоти саней: Макс, Гаррі, Ліза. Тренерська робота, вибір траси, команди на старт: Алла", - підписав він кадри.
На відео відображено, як Галкін з донькою з'їжджає на санках з гірки, після того як Гаррі скомандував: «на старт, увага, марш».
Користувачі Мережі розчулилися, побачивши такі кадри.
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"Даєш! Кожній дитині, такого роду", "чудовий тато«,» які Славні хлопці«," у них теж життя як у звичайних, людей! Свої радості, ігри! Як приємно дивитися", "дивлячись на вас можна і зиму полюбити«," прекрасна сім'я! Щасливого нового Року вам!", "Ідеальний тато! Супер! Дітям дуже пощастило з таким чудовим батьком!», "Ідеальний вибір тренера", - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, що Галкіна жорстко розкритикували в мережі: "до бабки ходити не треба...".
Як повідомляла Politeka, Максим Галкін зізнався, хто для нього Пугачова: "я її вважаю...".
Також Politeka писала, що Ліза Галкіна підкорила серйозним виглядом:"не схожа на Пугачову".