Как передает Politeka.net, 26-летний Сергей Лазановский прославился благодаря своей победе на шоу "Голос країни", где выступал в команде Нади Дорофеевой.
В последнее время Сергей Лазановский удивляет эксперементами с внешность. Совсем недавно он ошарашил поклонников, появившись с седыми кучерявыми волосами, бородкой и усами. Но не успели фаны артиста прийти в себя, как он появился в новом образе.
Сергей Лазановский пришел на эфир с ровными светлыми волосами и повязанной на голове банданой. Он надел красную клетчатую рубашку, черную водолазку и джинсы.
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Сергей Лазановский даже устроил танцы с ведущими. "Обожаю приходить к этим невероятным людям @anhelina.taran @oles_pinchuk. С ними всегда весело и по-домашнему", - написал артист.
«Запалили у цю зиму», «Супер», - пишуть у коментарях.
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