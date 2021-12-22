Как передает Politeka.net, 26-летний Сергей Лазановский является популярным исполнителем. Он прославился благодаря своей победе на шоу "Голос країни", где выступал в команде Нади Дорофеевой. Сейчас артист не забывает о творчестве и радует украинцев новыми песнями.

Так, на этот раз артист опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Сергей Лазановский кардинально изменился во внешности. Теперь на его голове белые кудри, вместо прямых волос. Он сидит на кресле шоу "Голос країни" и нажимает на кнопку.

Поклонники оставили множество комментариев: "Ух ты! Непривычно", "Не очень", "Прическа огонь", "Еще и как! Без сомнений", "Ты невероятный", "Тебе очень идет", "С этими кудрями похож на Мирзояна", "Я думал, что Крид".

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