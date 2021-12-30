Известный телеведущий "Україна має талант" и "Холостяк", актер Григорий Решетник, насмешил пародией на Наталью Могилевскую, удивив зрителей и известных артистов.

Григорий Решетник - популярный телеведущий, которого полюбили украинцы, сообщает Politeka.net. В этот раз звезда решил попробовать себя в другом амплуа. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Григорий Решетник появился на сцене шоу "Липсинк Баттл", ведущими которого выступили певцы Тина Кароль и Потап.

Актер исполнил на сцене песню "Я завелась", примерив образ самой Натальи Могилевской в красном платье. Григорий Решетник выглядел смешно, он задирал платье, и даже ложился на сцену.

От удивления Тина Кароль даже раскрыла рот, а Потап прикрыл глаза, улыбнувшись.

"Мое 1 января 2022 💃🏻

Желаю и вам такого же 😆", - подписал кадры автор поста.

"Вот это я посмеялась от души, спасибо Гриша😂👍❤️", "Класссс, вы как всегда на высоте) 😂😂😂👏👏👏", "Гриша, ты лучший😂", "Вот это да)", "Бомбита", "Вот это да)", "Гриша, ты супер.😂", "Ваууууууу, это удивляете 😂суперррррр 👏👏👏Столько позитива 🔥🔥🔥", "Вау! Гриша🔥Вот это рассмешил меня😂Некоторые движения возьму на вооружение😇", - прокомментировали пользователи Сети.

Напомним, Решетник высказался на фоне слухов о расставании Огневич с победителем "Холостячки"

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