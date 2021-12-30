Григорий Решетник - популярный телеведущий, которого полюбили украинцы, сообщает Politeka.net. В этот раз звезда решил попробовать себя в другом амплуа. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
Григорий Решетник появился на сцене шоу "Липсинк Баттл", ведущими которого выступили певцы Тина Кароль и Потап.
Актер исполнил на сцене песню "Я завелась", примерив образ самой Натальи Могилевской в красном платье. Григорий Решетник выглядел смешно, он задирал платье, и даже ложился на сцену.
От удивления Тина Кароль даже раскрыла рот, а Потап прикрыл глаза, улыбнувшись.
Орбакайте пропихнула 9-летнюю внучку Пугачевой на шоу: «Как когда то Кристина с Аллой…»
Оборвалась жизнь звезды советского кино, который тяжело болел: "Добрая память"
Победитель "Мастер Шеф" сообщил, как изменилась его жизнь после шоу: "Мне надо кормить..."
"Холостяк" Добрынин готовится с семьей покинуть Украину: "Думали в Таиланд, но..."
В Кабмине проговорились, что будет с тотальным локдауном в Украине: "Вакцинанция позволила..."
"Мое 1 января 2022 💃🏻
Желаю и вам такого же 😆", - подписал кадры автор поста.
"Вот это я посмеялась от души, спасибо Гриша😂👍❤️", "Класссс, вы как всегда на высоте) 😂😂😂👏👏👏", "Гриша, ты лучший😂", "Вот это да)", "Бомбита", "Вот это да)", "Гриша, ты супер.😂", "Ваууууууу, это удивляете 😂суперррррр 👏👏👏Столько позитива 🔥🔥🔥", "Вау! Гриша🔥Вот это рассмешил меня😂Некоторые движения возьму на вооружение😇", - прокомментировали пользователи Сети.
Напомним, Решетник высказался на фоне слухов о расставании Огневич с победителем "Холостячки"
Как сообщала Politeka, жена ведущего "Холостяка" Решетника показала подросшего сына, украинцы в восторге
Также Politeka писала, Решетник заинтриговал снимком с новым "холостяком" Топольским, украинки не сдержались