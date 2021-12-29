Как пишет Politeka.net, Кристина Решетник является супругой Григория Решетника, звезды "Холостяка" и "Холостячки", а также шоу "Україна має талант". У пары есть трое сыновей - Иван, Дмитрий и Александр. Последнего Кристина родила в конце 2020 года. Малышу сейчас уже чуть больше года и жена Григория часто показывает с ними фото. Не забывает Кристина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Кристина была с Александром вместе. Звезда опубликовала несколько фотографий, показывая, какая у нее любовь с малышом.

"У нас - любовь. Самая сильная в мире", - написала Кристина.

Фанаты поставили тысячу лайков и написали комментарии:

"Милое фото", "Вы такая красотка", "Кристина, ну такая милота. Какие вы похожие. С наступающим вас", "Классные зубы", "Сладкие щечки".

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