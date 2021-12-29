Танцор и хореограф Макс Чмерковский, который судит проект "Танці з зірками", показал, как сменил имидж, поделившись новыми кадрами.

Как пишет Politeka.net, Макс Чмерковский - американский танцор с украинскими корнями, который живет в США с 90-х годов. Артист является чемпионом по латинским танцам, был первым "Холостяком" на украинском ТВ, а также побеждал на американских "Танцях з зірками". А теперь звезду пришел судить украинский проект "Танці з зірками" вместо Григория Чапкиса. Не забывает Макс и об Инстаграм, где делится с фолловерами самым интересным и необычным.

На новых кадрах Чмерковский сидел перед зеркалом в салоне. Звезда был в спортивном костюме и шапке. Макс снял головной убор, демонстрируя свою новую стрижку.

На следующем сторис Макс показал, как выглядел до стрижки.

"До...", - написал на английском Чмерковский у себя в Инстаграм.

"После", - показал результат Макс на следующем сторис.

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