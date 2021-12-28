Известный хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Макс Чмерковский показал, как проводит время с отцом в США.

Как передает Politeka.net, Макс Чмерковский является известным хореографом и танцором. Он прославился более 10 лет назад в Украине благодаря своему участию в проекте "Холостяк". После он уехал в США, где участвовал в танцевальных проектах и одерживал победы. Сейчас Макс Чмерковский заменил Григория Чапкиса в шоу "Танці з зірками"

Так, на этот раз хореограф опубликовал новые фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Макс Чмерковский показал, как проводит время со своим отцом. Они взяли необычные байки и решили проехаться по улицам Малибу (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Получил удовольствие от своей первой поездки на байке по одной из самых красивых дорог на планете. Ему это очень понравилось, опыт был волшебным, и я очень рад", — признался Макс Чмерковский.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Папа в прекрасной форме", "Вау, какие парни", "Тебе так повезло проводить время с отцом. Как сделать это?", "Это круто", "Папа еще отлично выглядит", "Это твой папа? Я вижу, в семье идет жар!", "Ваш отец выглядит потрясающе, так что молодой может быть вашим братом".

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