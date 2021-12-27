Как сообщает Politeka.net, знаменитая украинская балерина и судья шоу "Танців з зірками" Екатерина Кухар на своей странице в Instagram поделилась новым фото, на котором запечатлена со своим супругом и коллегой Александром Стояновым.
Перед новым годом Екатерина Кухар и Александр Стоянов дарят праздничное настроением балетом «Щелкунчик». На новом фото они запечатлены как раз в костюмах.
«Дорогой мой, любимый зритель!🎭 Спасибо за аншлаг, овации, за любовь и теплоту!» - написала Екатерина Кухар.
Также она отметила, что зрители могут сфотографироваться в специальных праздничных локациях.
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Фото не оставило равнодушной и ведущую шоу «Танці з зірками» Иванну Онуфрийчук.
«Непревзойденные! Так хочется увидеть эту красоту», - отреагировала она на пост Екатерины Кухар.
Фото собрало массу лайков от фолловеров балерины и судьи популярного проекта «Танці з зірками» Екатерина Кухар.
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