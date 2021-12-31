Как пишет Politeka.net, на официальной страничке "Танців з зірками" появились фотографии судей и участников последнего проекта телешоу.

На первом фото были Влад Яма с супругой Лилией и сыном Леоном. На втором фото уже стояли Макс Чмерковский с супругой Петой, дочерью и родителями. На третьем фото позировал Артур Логай с семьей. На четвертом снимке появилась певица Лида Ли, которая была одна. На следующем фото были участники "Танців с зірками" Юрий Мешков, Анна Керелина и другие. А вот Ольга Харлан, фехтовальщица и олимпийская чемпионка, была с любимым Луиджи Самале, которые решили встретить праздники в Нью-Йорке. Дальше были Юрий Горбунов с Катей Осадчей, а на последнем фото появились Екатерина Кухар и ее супруг Александр Стоянов, которые отправились на зимние каникулы в Вашингтон, США.

"Поздравляем вас и ваши семьи с новогодними праздниками! Мира, согласия и крепкого здоровья.️

Встречайте Новый 2022 вместе с телеканалом 1+1!", - было написано под фото.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Ой! А у меня тоже такая новогодняя пижамка!", "Все празднично воодушевленные. У меня всего два вопроса: почему с Юрой не KAZKA?

И можно ли обойтись без «поддержек» на лыжах?", "Влад сыночек твоя копия. А жена не копия но... схожая на М.Н".

Напомним, судья "Танців з зірками" Чмерковский рассказал о себе важную правду

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