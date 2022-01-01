Как передает Politeka.net, Руслан Евдокименко является сыном легендарной певицы Софии Ротару и её покойного мужа Анатолия Евдокименко. Также он прославился как её продюсер. У Руслана есть жена - Светлана, и двое детей - сын Анатолий, которого назвали в честь дедушки и дочь - Соня. Сейчас ему 51 год.

Так, на этот раз сын Софии Ротару опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадре Руслан Евдокименко показал кадр с семейного вечера. На нём засветилась невестка Софии Ротару - Светлана, её дочь - Соня Евдокименко со своим женихом-миллионером Денисом Жадановым, и сын Анатолий Евдокименко со своей избранницей.

"С детьми", — подчеркнул Руслан Евдокименко.

Стоит отметить, что Соня Евдокименко уже более года в отношениях с Денисом Жадановым, миллионером из списка Forbes. А её брат Анатолий Евдокименко на снимке в объятиях своей избранницы - Элизабет Трейгерман, она весьма популярная модель.

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