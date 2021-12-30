Известный украинский продюсер и единственный сын легендарной певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко поделился фотографией с женой Светланой и рассказал о важной дате.

Как пишет Politeka.net, в своем Instagram единственный сын известной украинской исполнительницы Софии Ротару 51-летний Руслан Евдокименко поделился фотографией с красавицей-женой Светланой.

Как оказалось, Руслан и Светлана празднуют важную дату.

"28 лет вместе 💞", - написал сын Софии Ротару.

Напомним, что в браке со Светланой Евдокименко у единственного сына певицы родилось двое детей - Соня и Анатолий, которых назвали в честь звездных бабушки и дедушки.

Муж Софии Ротару Анатолий Евдокименко был известным украинским музыкантом и руководителем ансамбля "Червона рута". К сожалению, он умер в 2002 году.

В комментариях поклонники поздравили Руслана и Светлану с годовщиной.

"Поздравляю Вас! Вы очень красивая Пара и семья! Любви и счастья Вам на долгие годы!❤️❤️❤️🎉", "Пусть любовь и взаимопонимание всегда царят в вашей семье.!!! 🙌 ", "Какие-то грандиозные цифры!!!!😍😍", "Какие вы молодцы! Любви и достатка! ❤️❤️ ", "Руслан! С праздником, С Днем рождения семьи! 😘🍾👍👏 Пусть не кончается сказка любви, семейного счастья и благополучия! ❤️ ",- написали в сети.

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