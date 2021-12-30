Как пишет Politeka.net, в своем Instagram единственный сын известной украинской исполнительницы Софии Ротару 51-летний Руслан Евдокименко поделился фотографией с красавицей-женой Светланой.
Как оказалось, Руслан и Светлана празднуют важную дату.
"28 лет вместе 💞", - написал сын Софии Ротару.
Напомним, что в браке со Светланой Евдокименко у единственного сына певицы родилось двое детей - Соня и Анатолий, которых назвали в честь звездных бабушки и дедушки.
Ани Лорак сменила прическу и удивила появлением в платье с одними блестками: "Какой-то избыток эпатажа"
Шоптенко засветила свой дом по соседству с Монатиком и Дорофеевой: "Обещаю, это..."
В Кабмине проговорились, что будет с тотальным локдауном в Украине: "Вакцинанция позволила..."
"Холостяк" Михайлюк растаял от жарких поцелуев известной модели: кадры долгожданной встречи
Могилевская и Билык ошеломили внешностью на голубом огоньке: «Ирина уже как Майкл Джексон»
Муж Софии Ротару Анатолий Евдокименко был известным украинским музыкантом и руководителем ансамбля "Червона рута". К сожалению, он умер в 2002 году.
В комментариях поклонники поздравили Руслана и Светлану с годовщиной.
"Поздравляю Вас! Вы очень красивая Пара и семья! Любви и счастья Вам на долгие годы!❤️❤️❤️🎉", "Пусть любовь и взаимопонимание всегда царят в вашей семье.!!! 🙌 ", "Какие-то грандиозные цифры!!!!😍😍", "Какие вы молодцы! Любви и достатка! ❤️❤️ ", "Руслан! С праздником, С Днем рождения семьи! 😘🍾👍👏 Пусть не кончается сказка любви, семейного счастья и благополучия! ❤️ ",- написали в сети.
Ранее Politeka писала, что юная внучка Софии Ротару показала, где и с кем проводит время в Киеве: милые кадры.
Напомним, что 74-летняя София Ротару в модной косухе доказала, что она еще ого-го: "Наша любимая".
А еще Politeka сообщала, что невестка Софии Ротару с "изюминкой" засветилась в компании Ефросининой: "Какие все красивые!".