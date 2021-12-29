Экс-фаворит главной героини второго сезона проекта "Холостячка" Златы Огневич и известный бизнесмен Максим Тарапата показал, как радует свою маму перед праздниками.

Как передает Politeka.net, перед финалом проекта "Холостячка" произошли резкие изменения. Максима Тарапату, которому предвещали победу, отвергнула Злата Огневич.

Так, на этот раз экс-участник "Холостячки" опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Максим Тарапата показал, как радует свою маму. Они направились на предновогодний ужин, где Тарапата заказал лучшие деликатесы.

"Так, я уже давно обещал своей маме, что мы с ней пойдем куда-то перед Новым годом поужинаем. Всё время откладывали, но сейчас пора устроить предновогодний ужин. Погнали", — рассказал экс-участник "Холостячки".

"Нас успели покормить, мне кажется, ужин удался. У нас устрицы и супчики, и шампусик и всё как надо. Мама довольна", — поделился Максим Тарапата.

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