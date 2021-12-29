Как передает Politeka.net, перед финалом проекта "Холостячка" произошли резкие изменения. Максима Тарапату, которому предвещали победу, отвергнула Злата Огневич.
Так, на этот раз экс-участник "Холостячки" опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Максим Тарапата показал, как радует свою маму. Они направились на предновогодний ужин, где Тарапата заказал лучшие деликатесы.
"Так, я уже давно обещал своей маме, что мы с ней пойдем куда-то перед Новым годом поужинаем. Всё время откладывали, но сейчас пора устроить предновогодний ужин. Погнали", — рассказал экс-участник "Холостячки".
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"Нас успели покормить, мне кажется, ужин удался. У нас устрицы и супчики, и шампусик и всё как надо. Мама довольна", — поделился Максим Тарапата.
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