Финалист "Холостячки" после проекта не раз виделся с ней, начал общаться с другими участниками и даже стал популярным в сети, поэтому мужчину часто заваливают вопросами о том, планирует ли он жениться в будущем и какие у него планы.

Бизнесмен Максим Тарапата, который ранее оказался в тройке на шоу "Холостячка-2", и стал довольно близким знакомым для Златы Огневич, нередко рассказывает о себе в Инстаграм. После проекта мужчина поддерживает дружеское общение с другими экс-участниками, а также с самой певицей.

Более того, ранее в сети обсуждали то, что Максим часто виделся со Златой, посещал разные мероприятия и сблизился с ней после того, как победитель шоу «Холостячка» Андрей Задворный ее бросил без объяснений причин.

Теперь у мужчины часто спрашивают об отношениях, о том, хотел ли бы он сейчас быть в браке или же когда планирует. Один из вопросов показался ему очень интересным.

«По ощущениям, в течение двух лет, кажется, все получится. Отношения же не о времени, они о взаимности, о чувствах. Но кажется в этот период все может быть, все получится» - высказался Тарапата о планах на будущее и брак.

Как известно, Максим Тарапа является успешным украинским бизнесменом, который приводит медицинское оборудование из Китая, как и продукты питания. В новом сезоне "Холостячка" Огневич не осталась вместе с Тарапатой, а также не осталась с победителем шоу Задворным, тот бросил ее без объяснений причин и после резко высказывался в Инстаграм.

Недавно Огневич посетила финал шоу «Україна має талант». Компанию артистке в зрительном зале составили участники Холостячки — финалист Дмитрий Шевченко и Максим Тарапата.

«Какая крутая компания. Девочки, не завидуйте», — подписала кадры звезда.

Напомним, Тарапата честно ответил, почему Огневич его не выбрала

А еще Politeka писала, что "Холостячка" Огневич после расставания с Андреем раскрыла, что у нее с Максимом

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