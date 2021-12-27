Максим Тарапата стал одним из участников, которые понравился зрительницам шоу "Холостячка-2", пишет Politeka.net. У мужчины быстро выросла аудитория в Инстаграм, где он делится самым интересным.

Примечательно, что бизнесмен оказался, в тройке перед тем, как его отвергла Злата Огневич.

В этот раз в своих сторис Максим Тарапата показал, что видимо, нашел утешение в компании Надин. Примечательно, что последняя - блогерша Инстаграм с аудиторией в 1,3 миллиона пользователей Сети. Девушка также брала участие в проекте "Холостяк-11", но после третьего эфира девушку отверг Михаил Заливако.

Максим Тарапата рассказал, что разбирался, как выбрать елку, а затем решил отдохнуть в компании блогерши и бывшего участника "Холостячки-1" Андрея Трегубенко.

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"Сейчас в компании отличнейшей отдыхаем, курим кальянчик и общаемся. Всем классного вечера", - рассказал отвергнутый Огневич участник.

По словам Трегубенко, они встретились компанией, чтобы обсудить планы на новый год.

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