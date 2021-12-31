Даша Квиткова спустя несколько дней после операции на носу решила рассказать о том, зачем сделала ринопластику и прокомментировала возможные перемены.

Даша Квиткова активно ведет свой свою страницу в Инстаграм, где делится кадрами семейной жизни, рассказывает о своем похудении после рождения сына, говорит о работе и планах на будущее, пишет Politeka.net. В этот раз она решила рассказать, почему решилась на ринопластику.

«Моя спонтанная история. Мой блог утратил бы свою актуальность, если бы я промолчала и не рассказала всё вам. У меня была ямка на носике, которую я всегда заполняла в космологической клинике (это сразу ответ на вопрос, почему вы ее никогда не замечали). Не раз вам об этом рассказывала, кстати. Меня нос устраивал, но часто заполнять ямочку нельзя было.

И вот, как настоящая девушка, я приняла решение, что сделаю рино, и раз и навсегда закрою вопрос с ямочкой. Хотя, на самом деле, я вообще приходила к доктору с вопросом про грудь🤫 но об этом позже) Мне нос не дробили, визуально он не изменился, форма осталась та же. Соединили хрящи и вуаля🤍 Уснула и проснулась с обновлённым носиком🐾» - высказалась Квиткова.

В сети отреагировали по-разному: «Молодчина!!!!😘; Слишком красивый Рокки Бальбоа ❤️😂; Даша конспиратор😂пусть заживает скорее🙌❤️; Почему кто-то должен что-то говорить; ООО, ряды риноносов полнеют; Ямочка была крутая, чтобудет следующим?; кому что, а другим операции; Это как-то уже напоминает историю каждого болгера; у всех сделанные носы и грудь; как конвейер, выпускают с носами и грудью; Нужно менять; Лишаетесь индивидуальности; Я просто промолчу; Жалко что жалоб много на этого доктора и даже у блогеров; А на ГВ можно операции делать? Это как-то влияет?».

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