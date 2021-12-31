В этом году Никита Добрынин и Даша Квиткова впервые стали родителями, пишет Politeka.net. Малыш Лев появился на свет 13 июля, пара в своих Инстаграмах рассказывает, как их жизнь поменялась после рождения сына.

В частности, недавно Никита Добрынин поделился, как малыш тяжело переносит появление молочных зубов, и из-за этого не спит, а вместе с ним и его родители.

А в новом стори Даша Квиткова пожаловалась на проблемы со сном, и ей уже понадобилась срочная помощь врача.

"2:10 ночи. Мне хочется забиться в угол и плакать. Ночной сон ребенка - это испытание для меня, я нормально не сплю уже какую неделю. Вчера оплатила сонмолога, потому что я все больше начинаю ощущать себя просто овощем", - написала Даша Квиткова.

Отметим, Никита Добрынин и Даша Квиткова познакомились на шоу "Холостяк", и после завершения съемок продолжили строить отношения. Примечательно, пара стала одной из тех, кто не расстался после завершения шоу и даже поженилась.

Напомним, Квиткова раскрыла подробности семейной жизни с "Холостяком" Добрыниным

Как сообщала Politeka, "Холостяк" Добрынин готовится с семьей покинуть Украину

Также Politeka писала, что Квиткова рассказала, как вышла из зоны комфорта и посмотрела на Никиту Добрынина по-другому