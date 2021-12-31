Как передает Politeka.net, Аида Николайчук прославилась как талантливая певица благодаря своей победе на шоу "Х-Фактор" в 2012 году. Тогда она начала записывать свои песни и выпустила альбом. Однако после этого несколько лет про неё ничего не было слышно, и уже в 2019-ом году она вновь продолжила свой творческий путь под псевдонимом AIDA.

Так, на этот раз певица опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Аида Николайчук прокомментировала высказывание Сергея Соседова о его заветном желании. Стоит напомнить, что Сергей Соседов являлся судьей шоу "Х-Фактор", когда Николайчук принимала участие.

"Я мечтаю найти такого человека, который стал бы мне надежным спутником жизни и чтобы мы друг другу могли сказать "Ты моё всё"", — ответил Соседов.

"Не смотря на то, что он меня доводил до слёз своими комментариями на прямых эфирах Х-Фактора, мне больно видеть его слёзы. Пускай Новый год подарит ему то, что он так ждет", — пожелала Аида Николайчук.

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