Как передает Politeka.net, Кристина Соловий является известной украинской певицей. Она прославилась благодаря своему участию в популярном вокальном шоу "Голос країни", где стала любимицей Святослава Вакарчука. После её участия в проекте артист стал также её продюсером. Стоит отметить, что певица стала первой подопечной Святослава Вакарчука.

Так, на этот раз Кристина Соловий опубликовала новую Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадре певица показала, как выглядит на фоне Новогодней ёлки в центре Киева и заодно похвасталась длинными ногами.

"Если у вас произошло приступ предновогодней печали, как у меня – просто идите к елке 🎄Там очень светло и мысли от гирлянд яснеют моментально!

Список достижений, мечтаний и желаний - оставляю в заметках, потому что он слишком длинный, да и кому-то трет))

Здесь будет о благодарности людям, которые пришли в мою жизнь в 2021 и озарили его. И больше всего спасибо тем, с кем наши пути наконец-то разошлись в этом году - вы освободили место для моих людей 🌟 Украинцев объединяют любовь и эмпатия! Будем таковыми весь следующий год и будет нам счастье! Я готова! А вы? 😜 С Новым Годом", — поделилась Кристина Соловий.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Аж настроение поднялось", "Не холодно в ноги?", "Очень хорошие слова написаны спасибо красавица волшебная".

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