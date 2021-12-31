Позитив из "Время и Стекло" поделился забавным снимком в своем Instagram, при этом изрядно озадачив поклонников своим новым имиджем.

Как сообщает Politeka.net, украинский певец и бывший участник группы "Время и Стекло" Позитив (настоящее имя - Алексей Завгородний) кардинально сменил имидж, сбрив свою бородку и усы. Артист очень помолодел и перестал быть похожим сам на себя.

На перемены во внешности знаменитость решился в конце 2021 года, судя по фото в Instagram певца, Позитив решил встретить 2022 год в новом имидже.

Украинская звезда позировал у новогодней елки, украшенной к празднику. Для фотоссесии он нарядился в черную толстовку и штаны, а яркими деталями его гардероба стали кроссовки и шапка красного цвета. Тем временем на втором снимке Позитив предстал еще маленьким мальчиком.

Отметим, что лицо звезды Алексея Завгороднего стало заметно моложе. Позитив без усов больше напоминал себя в детские годы, о чем сообщили и его подписчики.

"Что за зайчик", "Новый Год надо встретить с улыбкой как и ты на этой фотке", "Ты безумно красивый", "Я не могу оторвать глаз от этой улыбки", "Какой ты хорошенький", - писали фолловеры знаменитости.

Стоит отметить, что экс-солист группы "Время и Стекло" Позитив недавно развелся с женой Анной, с которой был 13 лет и которая дружит с певицей Настей Каменских.

Ранее Politeka писала, что Потап и Позитив решили научить Катю Осадчую новому.

Напомним, что Позитив после развода с лучшей подругой Каменских заговорил о разочаровании.

Также Politeka сообщала, что Позитив из "Время и Стекло" заснял, где и с кем Потап развлекается без Каменских.