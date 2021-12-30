Учасник колективу Mozgi Позитив показав шанувальникам веселі фото та відео з Олексієм Потапенко (Потап), його сином Андрієм та іншими співаками, які приїхали в Харків.

Як пише Politeka.net, український співак Олексій Завгородній (справжнє ім’я виконавця Позитива), який 10 років разом із Надею Дорофєєвою виступав в групі "Время и Стекло", після його розпаду продовжив розвиватися в музиці та виходить на сцену разом зі співаками з гурті Mozgi.

Зауважимо, що до складу групи входять Потап, Позитив, Дядя Вадя (Вадим Федоров), DJ Bloodless, DRED (Ед) та RUSONE (Рус).

Так, у своєму Instagram Завгородній показав веселі фото та відео, на яких були Потап, його син Андрій та інші учасники групи Mozgi, з Харкова.

Нагадаємо, що в 2019 році Олексій Потапенко одружився зі співачкою Настею Каменських. Вони витупали разом із 2006 по 2017 рік у складі групи "Потап і Настя". Потім Каменських зайнялася сольною кар’єрою, а Потап продовжує писати пісні та виступає разом з колективом Mozgi, який сам і продюсує.

Рaніше Politeka писала, що Каменських розповіла про новорічний сюрприз Вєрки Сердючки з "мамою": "Ніч буде особливою".

Нагадаємо, що Позитив після розлучення з кращою подругою Каменських заговорив про розчарування: "Для мене...".

А ще Politeka повідомляла, що Потап на зйомках "Голосу країни" здивував заявою: "Знайти людину, з якою українська мова...".