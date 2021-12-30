Як пише Politeka.net, український співак Олексій Завгородній (справжнє ім’я виконавця Позитива), який 10 років разом із Надею Дорофєєвою виступав в групі "Время и Стекло", після його розпаду продовжив розвиватися в музиці та виходить на сцену разом зі співаками з гурті Mozgi.
Зауважимо, що до складу групи входять Потап, Позитив, Дядя Вадя (Вадим Федоров), DJ Bloodless, DRED (Ед) та RUSONE (Рус).
Так, у своєму Instagram Завгородній показав веселі фото та відео, на яких були Потап, його син Андрій та інші учасники групи Mozgi, з Харкова.
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Нагадаємо, що в 2019 році Олексій Потапенко одружився зі співачкою Настею Каменських. Вони витупали разом із 2006 по 2017 рік у складі групи "Потап і Настя". Потім Каменських зайнялася сольною кар’єрою, а Потап продовжує писати пісні та виступає разом з колективом Mozgi, який сам і продюсує.
Рaніше Politeka писала, що Каменських розповіла про новорічний сюрприз Вєрки Сердючки з "мамою": "Ніч буде особливою".
Нагадаємо, що Позитив після розлучення з кращою подругою Каменських заговорив про розчарування: "Для мене...".
А ще Politeka повідомляла, що Потап на зйомках "Голосу країни" здивував заявою: "Знайти людину, з якою українська мова...".