Як повідомляє Politeka.net, відомий український виконавець Олексій Завгородній, який після розпаду дуету "Время и Стекло", де виступав з Надею Дорофєєвою, продовжив працювати в групі Mozgi.

"Посміхнемося минаючому році😆 Для мене він був складним, але зробив мене сильнішим! Багато розчарувань, але і багато дивовижних людей, натхнень та ідей! Подарую собі і вам їх в 22м», - написав артист.

Пост активно коментують в мережі.

"Льоша, ти справжнє відкриття. Людський. Чекаємо сольник«, "впевнена що Позитив вистрілить так само круто як Надя🔥 а може навіть крутіше) дуже чекаємо сольні пісні"," Ми з тобою! любимо тебе, спасибі тобі за цей рік", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо також, цього року стало відомо, що Позитив розлучився зі своєю дружиною Анною Андрійчук, яка є найкращою подругою Насті Каменських. Олексій і Анна були разом 13 років.

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