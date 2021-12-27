Олексій Потапенко (Потап, ПТП) і Олексій Завгородній (Позитив, ПТЗ) вирішили навчити телеведучу Катю Осадчу знаменитому танцю, який придумали до Нового року.

Як пише Politeka.net, Катя Осадча є популярною вітчизняною телеведучою. Зірка веде шоу" Світське життя", а також є зіркою проекту"вечір прем'єр". Вже сьогодні, 27 Грудня, "вечір прем'єр" 2021 покажуть по телеекранах українців. Осадча підігріла інтерес до проекту, опублікувавши нові сторіс в Instagram.

На сторіс Катя стояла біля Олексія Завгороднього та Олексія Потапенка. Красуня була в капелюшку і блакитному розкішному платті. На кадраз Олексії показували, як потрібно танцювати під новорічну пісню Mozgi ZAVTRA. Завгородній показав популярні рухи, після чого пішов бавовна, а в кінці потрібно було зробити вигляд, що руками повертаєш шию. Катя повторила все, після чого міні-репетиція Закінчилася.



"Вже сьогодні " вечір прем'єр", - написала Катя на сторіс.

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