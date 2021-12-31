Новогодние праздники певица Мишель Андраде проводит не только с друзьями – наиболее трепетные воспоминания у нее связаны с семейными посиделками.

Как сообщает Politeka.net, родина Мишель Андраде – Боливия, но больше десяти лет назад она переехала в Украину, на родину своей матери. Здесь певица и ведущая тревел-шоу "Орел и Решка. Земляне", открыла для себя новые традиции, но все еще скучает по семье.

Несколько часов назад подопечная Потапа Мишель Андраде показала свою большую семью из Боливии. Из-за жесткого графика, ей не удается часто там бывать, потому каждое посещение становится памятным. Певица и телеведущая в этом году побывала в родном городе Кочабамба и отдохнула в кругу своих родственников. Перед этой встречей они не виделись много лет.

Во время своего посещения, ей удалось снять видео, которыми она поделилась в сети. На видео родные хором поют песни Мишель Андраде, готовят традиционные блюда и танцуют зажигательные танцы.

"Пусть 2021 останется в моем сердце навсегда, ведь, правда, он был Мега крутым! А 2022 будет ещё лучше!!! До встречи в новом году", - написала Мишель Андраде.

Подписчикам Мишель Андраде очень понравились видео из семейного архива необычной семьи, о чем они сообщили в комментариях: "Какая атмосфера у вас боооже! И какой был год все-таки", "Какие кадрыыы", "Мишелечка, ты прелесть. С наступающим новым годом тебя".

Напомним, что ведущая "Орел и Решка" Андраде поделилась секретами с украинцами.

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