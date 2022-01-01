Финалист «МастерШеф»-11 Владислав Якимец рассказал, как проект изменил его жизнь и поделился интересными планами.

Как передает Politeka.net, об этом Владислав Якимец в интервью телеканалу СТБ.

«Жизнь изменилась кардинально, хотя я остаюсь таким же человеком, каким и был. Был момент, когда в маршрутке сидела мама с дочерью, они мне улыбались и передавали поздравления. Также люди подходили просто сфотографироваться на улице, просили автограф», - заявил кулинар.

Сейчас Владислав Якимец со знакомыми собрался открыть винный клуб в Киеве. Там они собираются готовить современную украинскую кухню, меняя меню каждіе три недели с учетом сезонніх продуктов. Также в меню будет много мясных, рыбных блюд и вдоволь вкусного сыра.

Владислав Якимец не намерен отказываться и от мечты относительно фургончика с едой. На него он собирается потратить приз в случае своей победы.

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