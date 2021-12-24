Ольга Мартыновская является известным шеф-поваром и судьей программы "МастерШеф" на телеканале "СТБ". Она прославилась благодаря своей победе на этом проекте в 3 сезоне. Сейчас Ольга является совладелицей ресторана "Les Foodies" в Париже. Об этом сообщает Politeka.net.
Так, на этот раз шеф-повар опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Ольга Мартыновская показала себя в шикарном красном платье. Под фото она разместила пару новогодних рецептов закусок, которые отлично дополнят любое праздничное меню.
"Хей! Поговорим о блюдах, которые идеально дополнят ваш новогодний стол? ⠀ Знаю, что актуально – поэтому храните эти легкие рецепты
Шу с паштетом из копченой салаки ⠀
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Закуска, которая влюбит всех гостей. Главный ингредиент – почищенная от хребтов копченая салака. Попробуйте и вы! ⠀
Ингредиенты:
- 10 пустых заварных пирожных шу
- 200 г почищенной салаки
- 100 г сыра Филадельфия
- свежемолотый черный перец
- сок и цедра лимона
- 1 ч. л. дижонской горчицы
- 1 ст. л. каперсов
- 1 редиска ⠀
- Филе салаки вместе с Филадельфией перебейте в блендере до однородной массы, добавьте черный перец, горчицу и соль.
- Добавьте несколько капель лимонного сока и щепотку цедры.
- Редис нарежьте тонкими слайсами. Срежьте верхнюю часть (на 1/3) заварного пирожного и наполните паштетом.
- Уложите тонкий слайс редиса и несколько каперсов. Накройте «шляпкой». Можно добавить по маленькому кусочку рыбы и протянуть через верхушку хвосты салаки. ⠀
Броши с печеной свеклой и килькой в пряном маринаде ⠀
Ингредиенты:
- 1 большая свекла
- 1 ст. л. морской соли для запекания свеклы
- килька в пряном маринаде
- укроп
- 6-8 веточек розмарина
- кусок багета или чиабаты
- 1 ст. л. оливкового масла
- 1 зубчик чеснока
- 2 ст. л. домашнего майонеза ⠀
- Помойте свеклу, оставив шкурку.
- Поместите его вместе с морской солью в кусок фольги и запекайте 1,5 часа при 170°С.
- Когда свекла остынет, снимите шкурку и нарежьте на тонкие слайсы.
- На сковороде на оливковом масле кусочками вместе с чесноком до золотистого цвета обжарьте багет.
- Смажьте гренку домашним майонезом. Слайсы свеклы положите частично один на один, посредине – кильку и укроп и заверните рулетиком.
- Нанизайте их на веточку розмарина, но предварительно уберите листики розмарина.
- Соберите все, как на фото, и смакуйте! ⠀
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