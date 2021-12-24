Ольга Мартыновская является известным шеф-поваром и судьей программы "МастерШеф" на телеканале "СТБ". Она прославилась благодаря своей победе на этом проекте в 3 сезоне. Сейчас Ольга является совладелицей ресторана "Les Foodies" в Париже. Об этом сообщает Politeka.net.

Так, на этот раз шеф-повар опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Ольга Мартыновская показала себя в шикарном красном платье. Под фото она разместила пару новогодних рецептов закусок, которые отлично дополнят любое праздничное меню.

"Хей! Поговорим о блюдах, которые идеально дополнят ваш новогодний стол? ⠀ Знаю, что актуально – поэтому храните эти легкие рецепты

Шу с паштетом из копченой салаки ⠀

Закуска, которая влюбит всех гостей. Главный ингредиент – почищенная от хребтов копченая салака. Попробуйте и вы! ⠀

Ингредиенты:

10 пустых заварных пирожных шу

200 г почищенной салаки

100 г сыра Филадельфия

свежемолотый черный перец

сок и цедра лимона

1 ч. л. дижонской горчицы

1 ст. л. каперсов

1 редиска ⠀

Филе салаки вместе с Филадельфией перебейте в блендере до однородной массы, добавьте черный перец, горчицу и соль. Добавьте несколько капель лимонного сока и щепотку цедры. Редис нарежьте тонкими слайсами. Срежьте верхнюю часть (на 1/3) заварного пирожного и наполните паштетом. Уложите тонкий слайс редиса и несколько каперсов. Накройте «шляпкой». Можно добавить по маленькому кусочку рыбы и протянуть через верхушку хвосты салаки. ⠀

Броши с печеной свеклой и килькой в ​​пряном маринаде ⠀

Ингредиенты:

1 большая свекла

1 ст. л. морской соли для запекания свеклы

килька в пряном маринаде

укроп

6-8 веточек розмарина

кусок багета или чиабаты

1 ст. л. оливкового масла

1 зубчик чеснока

2 ст. л. домашнего майонеза ⠀

Помойте свеклу, оставив шкурку. Поместите его вместе с морской солью в кусок фольги и запекайте 1,5 часа при 170°С. Когда свекла остынет, снимите шкурку и нарежьте на тонкие слайсы. На сковороде на оливковом масле кусочками вместе с чесноком до золотистого цвета обжарьте багет. Смажьте гренку домашним майонезом. Слайсы свеклы положите частично один на один, посредине – кильку и укроп и заверните рулетиком. Нанизайте их на веточку розмарина, но предварительно уберите листики розмарина. Соберите все, как на фото, и смакуйте! ⠀

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