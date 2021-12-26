Відома українська телеведуча, зірка "Танців з зірками" Іванна Онуфрійчук похвалилася своїми розвагами на курорті, де відпочиває з чоловіком-мільйонером.

Як передає Politeka.net, в сторіс свого Instagram Іванна Онуфрійчук опублікувала серію вражаючих фото з сонячних Мальдів, де вона з чоловіком Алмазом проводить зараз медовий місяць.

Іванна Онуфрійчук показала, що з самого ранку вирішила покататися на падл борді, і розповіла що давно полюбляє цей вид активності.

«Можна і розслабитися, і по засмагати», - зазначила телезірка.

Іванна Онуфрійчук каталася на борді в стильному купальнику.

"Відпочинок для душі і тіла", - зазначила ведуча "Танців з зірками".

Раніше Іванна Онуфрійчук розповіла, що Мальдіви - особливе для її з чоловіком місце. Там вони провели першу романтичну подорож, там виникли їхні серйозні стосунки. Більш того, саме на Мальдівах закохані відсвяткували весілля мрії і дали важливі обітниці. Пізніше вони справили весілля у Києві, де оформили шлюб офіційно.

Нагадаємо, що Іванна Онуфрійчук показала, з ким ніжиться в ліжку: «всі мене про це запитують».

Ще Politeka писала, Онуфрійчук похвалилася відпочинком на Мальдівах на тлі скандалу, що розгорається: "хтось розводить плітки...".

Також Politeka повідомляла, що Онуфрійчук покинула Україну з чоловіком-мільйонером: "прийшов час...".