Леся Никитюк решила отметить Новый год в ярком образе и не постеснялась продемонстрировать достоинства фигуры во всей красе.

Как сообщает Politeka.net, Леся Никитюк решила показать оригинальный образ, в котором отмечала Новый год. Причем выбрала звезда довольно яркий образ и не постеснялась продемонстрировать фигуру во всей красе, ведь топ с корсетом и прозрачная юбка едва прикрыли достоинства.

«С Новым 2022 годом! Я поздравляю всех своих родных и близких людей, всех друзей, коллег и вас дорогие мои поклонники ❤️ Пусть в Новом Году сбудутся все наши желания, главное не забыть их загадать 🙏😁 Ставьте цели и уверенно идите к ним! Люблю вас🍾🍾🍾» - пишет Никитюк под кадрами.

В мини-юбке с блестками и сеточкой, а также в прозрачном корсете звезда выглядела довольно раскованно.

«Ауф 🔥; Лесюня! С Новым Годом! Люблю вас невероятно! Счастлив был провести этот год вместе с Вами! Дальше больше!!!; С новым годом!!!❤; С новым годом! С новым счастьем ❤️; Товарищ Леся! С Новым годом!; Дамочка, полегче!; Лучшая ведущая Украины🔥 спасибо за позитив который вы нам дарите 👏 вы большая молодец))) с новым годом 🎉; Вас тоже с Новым Годом, пусть год будет лучше проходящего ❤️🔥».

Ранее Леся Никитюк запостила в своем микроблоге яркие зимние снимки, которые были сняты из балкона ее номера: вокруг были только высокие густые ели, полностью усыпанные снегом. Снег ослепительно сиял на солнце, искрясь и переливаясь. А следы, оставленные на нем, тут же исчезали, из-за снегопада.

Также у себя в соцсети она выложила кадры из спортклуба, где поиграла в боулинг. При этом украинская телеведущая Леся Никитюк выдала о себе неизвестный факт, решив, что пора раскрыть тайну. Она призналась, что никогда до этого не играла в боулинг.

Напомним, Измученная Леся Никитюк приложилась к бутылке прямо под елочкой.

Как сообщала Politeka, Леся Никитюк в постели и без макияжа раскрыла секрет своей привлекательности.

Также Politeka писала, что Никитюк, красовавшаяся в кольце за 1,5 млн. гривен, получила признание в любви.