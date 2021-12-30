Український виконавець MELOVIN, який переміг у шоу «Маска» і став найскандальнішим учасником останнього сезону "Танців з зірками", розповів про провал на «Євробаченні».

Як пише Politeka.net, 24-річний MELOVIN дав відверте інтерв'ю DOROTYE, в якому згадав своє 17-е місце на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення». Артист згадав, що в Україні його дуже добре зустріли незважаючи на поразку.

"Я дуже боявся повертатися в Україну. Сидів у літаку і переживав, щоб нормальна була реакція, щоб не хейтили, я ж старався. Я дуже засмутився. Я ридав захлинаючись просто у гримерці. Мені здається всі чули", - зізнався Melovin.

Він розповів, що стюардеса під час польоту оголосила, що з ними летить Melovin, зазначивши, що Україна їм дуже пишається. Весь літак, за словами артиста, почав йому аплодувати. Також його здивував той факт, що журналісти не задавали йому питань про поганий результат на конкурсі.

Нагадаємо, що Melovin здивував визнанням про відносини тривалістю шість років: "Весела казка".

Раніше Politeka писала, що MELOVIN влаштував епатажне шоу прямо під час концерту: «як можна бути таким...».

А ще Politeka повідомляла, що Melovin звернувся до українців після перемоги на відомому шоу: "по-перше...".