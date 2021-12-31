Як пише Politeka.net, в інтерв'ю DOROTYE Костянтин Бочаров (MELOVIN) розповів про те, як сильно його люблять шанувальники, які називають себе «меловінаторами». Коли артист заговорив про любов фанатів, ледь стримав сльози.
"Чесно, я не розумію, чому ви мене любите і за що. Я зараз говорю, і у мене починають сльози накочуватися. Я не розумію, за що мене можна любити", - зізнався артист, ледь стримуючи емоції, які його переповнювали.
За словами Melovinа, недолюбленість і булінг у школі залишили у його житті неприємний слід. Коли його критикують в мережі, він починає думати про те, за що ж його можна любити. Артист зізнався, що його внутрішня дитина досі вважає, що не заслуговує любові.
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Melovin зазначив, що з цієї причини не сприймає компліменти на свою адресу.
"Я посміхаюся, а всередині не розумію, як себе потрібно вести, коли тобі говорять щось приємне",- додав артист.
Нагадаємо, що Melovin здивував зізнанням про стосунки з хлопцем: «весела казка».
Раніше Politeka писала, що MELOVIN видав свою ганебну таємницю.
А ще Politeka повідомляла, що Melovin'а пограбували посеред вулиці: "капець...".