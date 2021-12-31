Український виконавець MELOVIN, який за минулий рік встиг взяти участь в "Танцях з зірками" і стати переможцем "Маски", приголомшив визнанням.

Як пише Politeka.net, в інтерв'ю DOROTYE Костянтин Бочаров (MELOVIN) розповів про те, як сильно його люблять шанувальники, які називають себе «меловінаторами». Коли артист заговорив про любов фанатів, ледь стримав сльози.

"Чесно, я не розумію, чому ви мене любите і за що. Я зараз говорю, і у мене починають сльози накочуватися. Я не розумію, за що мене можна любити", - зізнався артист, ледь стримуючи емоції, які його переповнювали.

За словами Melovinа, недолюбленість і булінг у школі залишили у його житті неприємний слід. Коли його критикують в мережі, він починає думати про те, за що ж його можна любити. Артист зізнався, що його внутрішня дитина досі вважає, що не заслуговує любові.

Melovin зазначив, що з цієї причини не сприймає компліменти на свою адресу.

"Я посміхаюся, а всередині не розумію, як себе потрібно вести, коли тобі говорять щось приємне",- додав артист.

Нагадаємо, що Melovin здивував зізнанням про стосунки з хлопцем: «весела казка».

Раніше Politeka писала, що MELOVIN видав свою ганебну таємницю.

А ще Politeka повідомляла, що Melovin'а пограбували посеред вулиці: "капець...".