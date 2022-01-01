Відомий український співак Melovin, який став переможцем шоу "Маска", в одному із інтерв’ю розповів про нерухомість в Києві та як зміг її придбати.

Як пише Politeka.net, епатажний український виконавець Костя Бочаров, який зробив успішну сольну кар’єру під псевдонімом Melovin, розповів в інтерв’ю DOROTYE про свою квартиру в Києві, яку придбав після перемоги на Х-Факторі в 2015 році.

"За ті гроші, які ти виграв?", - запитала журналістка співака про те, де він взяв гроші на покупку нерухомості.

"Мені допомогли батьки і я сам собі допоміг. Тому так, є в мене квартира в Києві, якщо що", - розповів Melovin.

Однак співак зазначив, що він і досі прописаний в Одесі, звідки родом його батьки, а квартиру в Києві оформив на маму.

Нагадаємо, що нещодавно Melovin став переможцем другого сезону популярного шоу "Маска". Співак був у костюмі Жирафи і настільки заплутав суддів, що вони до останнього не здогадувалися, що під маскою ховається саме Melovin.

Рaніше Politeka писала, що переможець шоу "Маска" MELOVIN крізь сльози поділився наболілим: "Не розумію, за що мене можна любити".

Нагадаємо, що MELOVIN чесно розповів, як пережив свій провал на "Євробаченні": "Я ридав захлинаючись".

А ще Politeka повідомляла, що "Я вперше про це розповім": переможець шоу "Маска" MELOVIN видав свою ганебну таємницю.