Как пишет Politeka.net, в Инстаграм 45-летний Максим Галкин решил рассмешить сеть кадрыми со съемок очередного интервью. Причем для этого мужчина, как и для съемок юморного выпуска, принарядился и сменил прическу на образ в стиле танцора диско.
В бордовых штанах, леопардовой рубашке и с пышной прической с кудрями мужчина немало удивил сеть. Причем такой комичный образ по мнению аудитории, немало ему подошел.
В сети принялись обсуждать, зачем это было надо и к чему вообще Галкину такие преображения:
«Если бы Zivert была мужчиной; Все таки не просто так шампунь по акции был😂; Это лучшее, что мы видели за последние годы🔥; Атмосфера🔥🔥🔥 Рубашка - шик👌😁; Ooo! 🤩🤩🤩Mama Mia!; Добрый день. Во сколько?; Ой, что это будет?!; Надеюсь, ни один леопард не пострадал; Полегче модники ); А повторять будут. Мы не видели 😊; Пояс надо было повыше 😂 но всё равно зачет».
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Также мы ранее писали, что в Инстаграм 45-летний Максим Галкин опубликовал отрывок из новогодней серии сериала. В картине он сыграл вампира, который разговаривает на французском языке. В кадре артист появился в меховой шапке и жабо.
«Новогодняя серия «Вампиров средней полосы», - подписал видео Галкин.
Напомним, что Галкина жестко раскритиковали в сети: "К бабке ходить не надо...".
Ранее Politeka писала, что Галкин растрогал кадрами развлечений с детьми: «Идеальный папа».
А еще Politeka сообщала, что Галкин и Пугачева позвали в свой замок детей: «Было очень весело!».