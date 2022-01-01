Украинская актриса, звезда «Квартал 95» Елена Кравец празднует свое 45-летие – по случаю дня рождения ее поздравили в социальных сетях шоу.

Как передает Politeka.net, Елена Кравец играет в «Квартал 95» с самого его основания. За годы работы ее имя тесно переплелось с шоу, хоть женщина и пыталась пробовать себя в разных амплуа. В Инстаграм «Квартал 95» опубликовали фото, на котором артистка предстала в блестящем стильном топе и черном пиджаке.

«Сегодня День рождения у нашей единственной и неповторимой @lennykravets! Оставляйте свои самые теплые поздравления Лене в комментариях», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях звезде оставили массу приятных слов и поздравлений.

«Что за куколка?», «С днем рождения, ты самая крутая», «Здоровья и удачи, счастья и благополучия!», «Вы очень очаровательна и талантлива, пусть вокруг вас всегда будет радость и любовь))», «С Днём рождения и с новым годом, счастья и новых ролей, здоровья. Люблю вас как артистку», - пишут пользователи сети.

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