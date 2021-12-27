Як пише Politeka.net, Олена Кравець одружена з продюсером Сергієм. У зірки є троє дітей-18-річна дочка Маша, а також двійнята Іван і Катерина, які з'явилися на світ 19 липня 2016 року. Зараз їм вже по п'ять років, але актриса не так часто показує малюків. Цей раз став винятком, адже Кравець поділилася фото в Instagram, де показала одного з двійнят.
На фото дитина стояла разом з Йеті. При цьому дитину Олена сфотографувала так, що не видно було його голову. Хто це-Іван або Катерина,. залишилося загадкою.
"Мам, сфотографуй мене з йєті", - написала Олена Кравець.
На другому сторіс Олена показала, як дивилася новорічний мюзикл "Снігова королева" з Олею Поляковою. На верхньому фото була Оля, а на нижньому потилицю і вушка.
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"Навіщо такі вушка? Щоб краще тебе чути, Оля", - написала Олена.
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