Як пише Politeka.net, Олена Кравець є популярною вітчизняною актрисою і зіркою "Квартал 95". У зірки є старша дочка Маша і двійнята Іван і Катерина, які з'явилися на світ кілька років тому. Зірка настільки популярна, що за нею стежать сотні тисяч українців у соціальних мережах. Але цього разу фотографія Олени з'явилася на сторінці "Квартал 95".
Кравець стояла в білому піджаку, позуючи біля ялинки. Артистка посміхалася, простягнувши руку до фотографа. Знімок вийшов дуже цікавим і святковим.
"До Нового Року залишилося 2 дні!
Вмикайте святковий випуск "Вечірнього Кварталу" 31 грудня о 20:00 на 1+1. Зустрічаємо Новий 2022 рік разом, адже традиції незмінні!",- написано було під фото.
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Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:
"Красуня", " і, який сенс несе цей пост?", "Любити".
Нагадаємо, зірку "Квартал 95" Кравець з новою зачіскою порівняли з відомим кіношним лиходієм
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