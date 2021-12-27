Как пишет Politeka.net, Елена Кравец замужем за продюсером Сергеем. У звезды есть трое детей - 18-летняя дочь Маша, а также двойняшки Иван и Екатерина, которые появились на свет 19 июля 2016 года. Сейчас им уже по пять лет, но актриса не так часто показывает малышей. Этот раз стал исключением, ведь Кравец поделилась фото в Инстаграм, где показала одного из двойняшек.
На фото ребенок стоял вместе с Йети. При этом ребенка Елена сфотографировала так, что не видно было его голову. Кто это - Иван или Екатерина,. осталось загадкой.
"Мам, сфотографируй меня с йети", - написала Елена Кравец.
На втором сторис Елена показала, как смотрела новогодний мюзикл "Снежная королева" с Олей Поляковой. На верхнем фото была Оля, а на нижнем затылок и ушки.
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"Зачем такие ушки? Чтобы лучше тебя слышать, Оля", - написала Лена.
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