Как пишет Politeka.net, артист поделился в Инстаграм новым постом 1 января. В нем он не смог не поздравить украинцев с наступившим праздником.

«С Новым годом!», - коротко написал певец.

Он также опубликовал свое селфи. На снимке артист сидел на диване в стильном костюме глубокого фиолетового цвета. В его верхнем кармане красовался золотистый платок.

Однако, внимание сразу же привлекает лицо Козловского. Не так давно артист решил сменить имидж и полностью сбрил свою бороду и щетину. В результате он тут же стал выглядеть моложе. Артист будто сбросил несколько лет. На это не могли не обратить внимание и его поклонники.

В комментариях украинцы также поздравляют Козловского с наступившим Новым годом.

«Верните бороду на законодательном уровне», «С новым годом!», «Красивый», «И тебя с Новым годом, родной! Пусть 2022-й будет наполнен настоящим счастьем!», «С новым годом дорогой! Всего самого наилучшего!», «Дорогой, верни бороду, а то как ребенок выглядишь», - пишут люди.

Напомним, Виталий Козловский влип в неприятную ситуацию.

Как сообщала Politeka, Козловский рассказал, как Могилевская и Кузьма Скрябин решили его судьбу.

Также Politeka писала, что Козловский обнаружил женское белье в своем авто и похвастался.