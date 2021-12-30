Известный украинский артист Виталий Козловский удивил найденным женским бельем в своей машине. Артист рассказал, откуда оно там появилось.

Как передает Politeka.net, Виталий Козловский является известным украинским певцом. Он прославился еще в 2003-ем году, когда победил на телепроекте "Шанс". Всё это время певец ведет сольную карьеру. В конце лета Козловский пережил большую трагедию, артист потерял своего отца.

Так, на этот раз артист опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Виталий Козловский нашел у себя в машине предмет женского белья, и спросил, откуда оно взялось.

"У меня в машине появилась очень интересная вещь. Ваши версии, как она тут появилась?", — спросил Виталий Козловский.

Поклонники написали множество вариантов: "Съемки клипа", "На счастье подкинули", "Цибульская забыла?", "С программы подкаты".

И последний вариант оказался верным, юмористка "Лиги Смеха" на программе "Подкаты" устроила такой сюрприз артисту.

"Тайна красных трусов в моей машине раскрыта", — рассказал Виталий Козловский.

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