Как пишет Politeka.net, в сторис в своем Instagram популярный украинский исполнитель Виталий Козловский рассказал поклонникам о мошенниках, которые действовали в его имени. Как оказалось, с фейковой страницы Козловского у его знакомых начали просить денег на giveaway, который якобы проводит певец.
Так, Козловский предостерег всех, что никаких розыгрышей он не проводит.
"Я обращусь в полицию, надеюсь они найдут этих недостойных людей. Будьте осторожны! Если я запланирую какой-либо розыгрыш, эта информация будет в моем профиле!!!",- написал певец.
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Позже Виталий Козловский сообщил, что уже обратился в киберполицию по этому поводу.
"Не позволю мошенникам обманывать людей. Если кто-то еще получал мошеннические сообщения от моего имени, сообщайте на этот номер", - написал певец.
Однако мошенникам все же удалось обмануть некоторых друзей исполнителя и они прислали деньги.
"Впервые попался на кибер мошенников в отправил им 200$ Все от большой любви к Виталию Козловскому", - написал один из тех, кому писали от имени исполнителя.
Ранее Politeka писала, что "Позвонила Руслана с ультиматумом": Козловский рассказал, как Могилевская и Кузьма Скрябин решили его судьбу.
Напомним, что Козловский после изменения имиджа напомнил главного героя известного фильма "Эдвард Руки-ножницы".
А еще Politeka сообщала, что Виталий Козловский в красных плавках вышел на лед: кадры пробирают до дрожи.