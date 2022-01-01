Известный украинский певец Виталий Козловский рассказал поклонникам, что стал жертвой мошенников, которые от его имени просили денег у коллег и знакомых в сети.

Как пишет Politeka.net, в сторис в своем Instagram популярный украинский исполнитель Виталий Козловский рассказал поклонникам о мошенниках, которые действовали в его имени. Как оказалось, с фейковой страницы Козловского у его знакомых начали просить денег на giveaway, который якобы проводит певец.

Так, Козловский предостерег всех, что никаких розыгрышей он не проводит.

"Я обращусь в полицию, надеюсь они найдут этих недостойных людей. Будьте осторожны! Если я запланирую какой-либо розыгрыш, эта информация будет в моем профиле!!!",- написал певец.

Позже Виталий Козловский сообщил, что уже обратился в киберполицию по этому поводу.

"Не позволю мошенникам обманывать людей. Если кто-то еще получал мошеннические сообщения от моего имени, сообщайте на этот номер", - написал певец.

Однако мошенникам все же удалось обмануть некоторых друзей исполнителя и они прислали деньги.

"Впервые попался на кибер мошенников в отправил им 200$ Все от большой любви к Виталию Козловскому", - написал один из тех, кому писали от имени исполнителя.

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Напомним, что Козловский после изменения имиджа напомнил главного героя известного фильма "Эдвард Руки-ножницы".

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