Украинский исполнитель Виталий Козловский вспомнил времена, когда только формировал карьеру сольного артиста - тогда к этому приложили руку настоящие звезды.

Виталий Козловский - певец, который также сейчас работает ведущим на одном из музыкальных телеканалов, передает Politeka.net.

29 декабря артист называет своим творческим днем рождения, поэтому в стори он решил рассказать историю развития карьеры.

Когда Виталию Козловскому было 18 лет, он работал в балете у певицы Русланы, но решил принять участие в популярном шоу "Шанс". Наставниками на программе были звезды Наталья Могилевская и Кузьма Скрябин, а Дима Коляденко занимался постановкой номера.

Во время съемок певцу поступил звонок.

"За час до выступления позвонила Руслана с ультиматумом: если делаю карьеру артиста, то путь в ее балет закрыт", - рассказал Виталий Козловский.

Тогда певец расстроился, но только после съемок, он узнал, что это было частью шоу, и никакого ультиматума не ставилось.

Все же телеведущий вспоминает этот опыт, как один из лучших.

"В этой истории с теплом и благодарностью думаю о каждом, кто помогал, поддерживал и сделал свой вклад в мою победу", - написал Виталий Козловский.

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