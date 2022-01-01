Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица и дочь Народной артистки Нины Матвиенко Тоня Матвиенко поделилась в своем Instagram трепетным фото с мужем и поздравила поклонников с Новым годом.

На новой фотографии счастливые Тоня и ее муж-певец Арсен Мирзоян запечатлены, сидя на карусели, они слились в нежном поцелуе. Оба супруги в темных теплых нарядах с шапками и капюшонами, похоже на прогулку они вышли в холодную погоду.

В подписи к публикации Матвиенко обратилась к фанатам с теплыми поздравлениями: "С новым годом! Мои дорогие люди, я всегда верила, надеялась и любила. Пусть это могущественное чувство сопровождает нас и дальше. Добро всегда побеждает зло… Будьте счастливы и здоровы, хорошего настроения и только вперед к мечте".

Одним из первых фотографию на странице жены прокомментировать Арсен Мирзоян: "Люблю тебя. Ты мое сокровище. Ты мой святой Грааль". Другие пользователи тоже присоединились к поздравлениям, парочку засыпают комплиментами в комментариях.

Напомним, Тоня Матвиенко показала старших братьев, один из которых ушел в монастырь: "Вот такие...".

Как сообщала Politeka, Муж Тони Матвиенко Мирзоян решил не скрывать эмоций на фоне слухов о разводе с женой: фото.

Также Politeka писала, что Матвиенко, рассорившаяся с мужем после 50 лет брака, поразила цветущим видом: "Семья почти в сборе".