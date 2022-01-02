Даша Ульянова - бывшая гимнастка, участница шоу "Холостяк-10", которая сейчас работает телеведущей, а также активно развивает свой блог в Инстаграм, пишет Politeka.net.
В своем аккаунте девушка рассказывает о личном. Например, в этот раз телеведущая поделилась, как отметила Новый Год. Оказывается, все прошло не так уж гладко.
"Привет! Всех с новым годом! Я вас поздравляю. Про себя хочу сказать, что отметила хорошо. Нога болит, ходить больно - это признак того, что отметила я хорошо. Погода, конечно, как видите не радует, но, что поделать? расскажите, как вы отметили", - рассказала Даша Ульянова.
При этом красотка решила не раскрывать, что с ней произошло.
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Отметим, на страницу Даши Ульяновой уже подписаны 273 тысячи пользователей Сети. Популярность в Инстаграм красотка стала набирать после участия в шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком. К сожалению, пара быстро разошлась.
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