Победительница шоу "Холостяк-10", телеведущая и бывшая гимнастка Даша Ульянова, пожаловалась на небольшие проблемы со здоровьем после празднования нового года.

Даша Ульянова - бывшая гимнастка, участница шоу "Холостяк-10", которая сейчас работает телеведущей, а также активно развивает свой блог в Инстаграм, пишет Politeka.net.

В своем аккаунте девушка рассказывает о личном. Например, в этот раз телеведущая поделилась, как отметила Новый Год. Оказывается, все прошло не так уж гладко.

"Привет! Всех с новым годом! Я вас поздравляю. Про себя хочу сказать, что отметила хорошо. Нога болит, ходить больно - это признак того, что отметила я хорошо. Погода, конечно, как видите не радует, но, что поделать? расскажите, как вы отметили", - рассказала Даша Ульянова.

При этом красотка решила не раскрывать, что с ней произошло.

Отметим, на страницу Даши Ульяновой уже подписаны 273 тысячи пользователей Сети. Популярность в Инстаграм красотка стала набирать после участия в шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком. К сожалению, пара быстро разошлась.

Напомним, победительница "Холостяка" Ульянова заявила о возвращении в Украину

Также Politeka писала, победительница "Холостяка" Ульянова в кожаном мини похвалилась переменами

А еще Politeka сообщала, что победительница "Холостяка" Ульянова показала непривычный образ в костюме без блузки