32-летний бизнесмен Алекс Топольский, герой нового сезона "Холостяк", подвел итоги своего 2021 года и признался, чему научился, а на чем сфокусировался.

Алекс Топольский родом из Львова, но уже 10 лет строит карьеру в США, передает Politeka.net. Сейчас новый "холостяк" работает в Майями и занимается недвижимостью.

В новом посте бизнесмен рассказал, чем занимался этот год и подвел итоги. По словам Алекса Топольского этот год стал полон неожиданностей, поэтому он перестал делать глобальные планы.

"Уххх 2021! Спасибо и давай до свидания :) Не буду притворяться, что это был замечательный год для меня и пытаться его подсахарить, потому что горечь все равно выйдет наружу", - написал "холостяк".

По словам Алекса Топольского, он научился проявлять гибкость к переменам.

"Когда я осознал, что я не могу изменить то, что вне границ моего контроля, я сфокусировался на том, что я могу контролировать: свое эмоциональное и психологическое состояние, здоровье и мысли", - написал бизнесмен.

Как отметил холостяк, ему стали чужими "крысиные бега в погоне за эфемерным".

Ранее сообщалось, новый "Холостяк" Топольский очаровал украинок своей улыбкой

Также, новый "Холостяк" Топольский озадачил фото на яхте

Politeka рассказывала, что новый "Холостяк" Топольский очаровал украинок своей улыбкой