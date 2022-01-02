Алекс Топольский родом из Львова, но уже 10 лет строит карьеру в США, передает Politeka.net. Сейчас новый "холостяк" работает в Майями и занимается недвижимостью.
В новом посте бизнесмен рассказал, чем занимался этот год и подвел итоги. По словам Алекса Топольского этот год стал полон неожиданностей, поэтому он перестал делать глобальные планы.
"Уххх 2021! Спасибо и давай до свидания :) Не буду притворяться, что это был замечательный год для меня и пытаться его подсахарить, потому что горечь все равно выйдет наружу", - написал "холостяк".
По словам Алекса Топольского, он научился проявлять гибкость к переменам.
Орбакайте пропихнула 9-летнюю внучку Пугачевой на шоу: «Как когда то Кристина с Аллой…»
Звезды "Дизель шоу" Писаренко и Никишин подшутили над украинцами после новогодней ночи: "Проверка жизнеспособности!"
"Он был совсем не мой": жена продюсера Квартал 95 рассказала о кошмарах, пережитых в 2021-м
Сумская возле елки покрасовалась с новой прической, которая ее очень молодит: Зибров отреагировал
Отвергнутый Златой Огневич Тарапата решился показать, с кем встречает Новый год: "Пора..."
"Когда я осознал, что я не могу изменить то, что вне границ моего контроля, я сфокусировался на том, что я могу контролировать: свое эмоциональное и психологическое состояние, здоровье и мысли", - написал бизнесмен.
Как отметил холостяк, ему стали чужими "крысиные бега в погоне за эфемерным".
Ранее сообщалось, новый "Холостяк" Топольский очаровал украинок своей улыбкой
Также, новый "Холостяк" Топольский озадачил фото на яхте
Politeka рассказывала, что новый "Холостяк" Топольский очаровал украинок своей улыбкой