Как сообщает Politeka.net, жена известного комика из "Квартал 95" Юрия Ткача Виктория поделилась в Instagram забавным видео с маленькой дочкой. В ролике крошка Лиззи устроила настоящий "фейерверк" на своей голове, видимо, не без помощи мамы.
Как видно, маленькая Лиза стоит посреди комнаты в красивом клетчатом платьице, и как только мама включает камеру, девочка начинает трусить волосами, из которых рассыпается блестящее конфетти. Выглядит это очень весело и празднично.
В подписи к публикации Виктория Ткач написала: "Ну что?! Как вы встретили 2022? У всех в голове ещё НГ и ветер в голове?".
"Чудесно, дома – фейерверки, хлопушки, бенгальские❤️", "❤️❤️❤️❤️", "😍😍😍😍😍", "🔥🔥🔥😍😍😍", "Ничего себе, такие длинные волосы😮", "С Новым годом!", "С Новым годом! Такие длинные волосы у Лиззи. Немного темнее сделали?", "Красотка", - пишут пользователи в комментариях к ролику жены Ткача.
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