Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у 37-летней Ксении Кошевой, которая является дизайнером, появились сторис с вечеринки в стиле фильма «Великий Гетсби». Женщина позировала в красивом блестящем платье, которое подчеркнуло ее стройную фигурку. На голове у нее красовалась повязка с огромным пером.
Кошевая покрутилась возле яркой фотозоны, показав себя с выгодного ракурса.
«Верчусь-кручусь», - подписала фото женщина.
На вечеринку Ксения пришла в сопровождении своего звездного мужа. Он был одет в строгий черный костюм. Парочка фотографировалась с друзьями и выглядела счастливой.
Орбакайте пропихнула 9-летнюю внучку Пугачевой на шоу: «Как когда то Кристина с Аллой…»
Оборвалась жизнь звезды советского кино, который тяжело болел: "Добрая память"
"Я счастлив": у Дмитрия Дикусара после Билык и Шоптенко новая любовь
Девочка, повторив образы Дженнифер Лопес, Леди Гаги и других звезд, нарвалась на осуждение: "Слишком рано"
Ведущий "Маски" Остапчук раскрыл причины переезда в Канаду: "Решили ехать, потому что..."
Отметим, что Ксения и Евгений Кошевые женаты с 2007 года. Они воспитывают двоих дочерей – Варвару и Серафиму. На момент знакомства со звездой «Квартал 95» Ксения занималась танцами и даже снялась в клипе Эль Кравчука на песню «Сумасшедшая».
Напомним, что Ксения Кошевая засветила тонкую талию, заставив забыть о своей "беременности".
Ранее Politeka писала, что Кошевой и Ткач устроили переполох в ночном клубе: кадры.
А еще Politeka сообщала, что Ксения Кошевая показала изгибы в полумраке: фото красотки.