Жена популярного украинского комика, звезды «Квартал 95» Евгения Кошевого Ксения поразила видом в эффектном платье в стиле 1920-х годов с перьями на голове.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у 37-летней Ксении Кошевой, которая является дизайнером, появились сторис с вечеринки в стиле фильма «Великий Гетсби». Женщина позировала в красивом блестящем платье, которое подчеркнуло ее стройную фигурку. На голове у нее красовалась повязка с огромным пером.

Кошевая покрутилась возле яркой фотозоны, показав себя с выгодного ракурса.

«Верчусь-кручусь», - подписала фото женщина.

На вечеринку Ксения пришла в сопровождении своего звездного мужа. Он был одет в строгий черный костюм. Парочка фотографировалась с друзьями и выглядела счастливой.

Отметим, что Ксения и Евгений Кошевые женаты с 2007 года. Они воспитывают двоих дочерей – Варвару и Серафиму. На момент знакомства со звездой «Квартал 95» Ксения занималась танцами и даже снялась в клипе Эль Кравчука на песню «Сумасшедшая».

Напомним, что Ксения Кошевая засветила тонкую талию, заставив забыть о своей "беременности".

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