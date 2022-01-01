Невестка культовой украинской певицы Софии Ротару показала, как артистка встретила Новый год в кругу семьи в их роскошном особняке.

Как пишет Politeka.net, жена сына Ротару, Руслана Евдокименко, Светлана поделилась уютным снимком, на котором их семья позировала в полном составе. Судя по всему, Новый год они встретили все вместе.

На фото Ротару позировала рядом с сыном, его женой и их детьми – Соней и Анатолием Евдокименко. Все семейство счастливо улыбалось, прижимаясь друг к другу.

Также на фото можно рассмотреть интерьер дорого обставленного особняка семьи с ковром и деревянной отделкой.

Вся семья собралась рядом с елкой, украшенной игрушками белых и серебристых оттенков.

«С Новым 2022 годом! Любовь, добро , изобилие, поддержка и здоровье - спутники в этом году! Всем радости и мира!», - написала Светлана в подписи к снимку.

Поклонники не смогли пройти мимо такого атмосферного фото.

«Пусть Новый год подарит множество возможностей и превратит мечты в реальность семье и близким», «С Новым годом! Любви и счастья Вам полный дом Какие вы красивые и счастливые!», «Светлана с Новым годом!!! Здоровья и счастья всей вашей семье!! И спасибо Вам за такие видео... Софья Михайловна наша муза и так приятно видеть ее, и знать, что все у нее хорошо», - пишут в комментариях.

Напомним, сын Софии Ротару на редком семейном фото показал избранницу сына и жениха-миллионера своей дочери.

Как сообщала Politeka, внучка Софии Ротару засветила роскошь в особняке бабушки под Киевом.

Также Politeka писала, что сын Софии Ротару похвастался красавицей-женой и раскрыл, сколько лет они вместе.