Известная украинская ведущая Екатерина Осадчая рассказала, как провела 1 января на отдыхе в горах и поделилась радостными снимками.

Как пишет Politeka.net, ведущая опубликовала новый пост в своем Инстаграм. Осадчая отправилась встречать Новый год в Карпаты со своим мужем, ведущим Юрием Горбуновым. И, судя по ее публикации, отдых проходит отлично.

Так, ведущая рассказала, как прошел их первый день в 2022 году.

«Такое хорошее начало года! Гуляли, дышали, ели…Как прошло ваше первое января?», - написала знаменитость.

Она также поделилась несколькими снимками, сделанными на заснеженной горной вершине. На них Осадчая в белоснежной теплой куртке и вязанной шапке позировала на фоне природы со счастливой улыбкой на лице.

Поклонники ведущей бурно отреагировали на ее пост.

«Наше прошло, как и ваше…в Буковель на лыжах», «Лежали на диване …. Не шевелились …..Не дышали….», «Господи какая же Украина прекрасная. И вы Катерина тоже», «Какие вы счастливые! И как вы раньше были друг без друга?!», - пишут люди.

Напомним, Горбунов с Осадчей решились на экстремальные "покатушки" в Карпатах.

Как сообщала Politeka, Осадчая в эффектном черном платье прижалась к Горбунову и пококетничала перед съемками.

Также Politeka писала, что Горбунов на домашних кадрах засветил сына Осадчей от первого мужа.