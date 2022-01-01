Как пишет Politeka.net, 38-летняя Катя Осадчая до Юрия Горбунова была замужем за Олегом Полищуком. От первого брака у звезды есть сын Илья. Также у Кати двое сыновей от Юрия - 4-летний Иван и Даниил, который родился 19 августа 2021 года. Илья, которому сейчас 19 лет, поступил в этом году в престижный Университет Мэриленда (США).
На новых сторис в Инстаграм Юрий Горбунов показал, как вся семья, включая Илью, собралась за праздничным столом.
Юрий сначала показал множество блюд, а потом тарелку сына Ивана, где лежало авокадо.
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"Предновогодний ужин. Иван, что это такое у тебя? Ух ты... Начинается, народ собирается. Сейчас подтянется все малыши... Да Иван?", - сказал в сторис Юрий.
После этого Горбунов показал какой бутерброд был у Ивана. На огромном куске хлеба лежала колбаса.
"Новый стандарт бутерброду", - написал Юрий.
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