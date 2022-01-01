Как пишет Politeka.net, 38-летняя Катя Осадчая до Юрия Горбунова была замужем за Олегом Полищуком. От первого брака у звезды есть сын Илья. Также у Кати двое сыновей от Юрия - 4-летний Иван и Даниил, который родился 19 августа 2021 года. Илья, которому сейчас 19 лет, поступил в этом году в престижный Университет Мэриленда (США).

На новых сторис в Инстаграм Юрий Горбунов показал, как вся семья, включая Илью, собралась за праздничным столом.

Юрий сначала показал множество блюд, а потом тарелку сына Ивана, где лежало авокадо.

"Предновогодний ужин. Иван, что это такое у тебя? Ух ты... Начинается, народ собирается. Сейчас подтянется все малыши... Да Иван?", - сказал в сторис Юрий.

После этого Горбунов показал какой бутерброд был у Ивана. На огромном куске хлеба лежала колбаса.

"Новый стандарт бутерброду", - написал Юрий.

Напомним, Осадчая хвастанула необычной елкой в их с Горбуновым доме под Киевом

А еще Politeka сообщала, что Осадчая, устроив ужин при свечах с Горбуновым, сделала признание

Также Politeka писала, что Осадчая засветила обновленный интерьер в их с Горбуновым особняке



