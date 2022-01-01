Катя Осадчая и Юрий Горбунов официально поженились в 2017 году, в то же время на свет появился их первенец, Иван, сообщает Politeka.net. В этом году у супругов родился второй сын Даня.
Пара не только уделяет время семье, но и много работает, и делится кадрами в своем Инстаграм. Однако в этот раз влюбленные решили показать, как проводят время на отдыхе.
Катя Осадчая и Горбунов отправились в Буковель, и решили попробовать прокатиться на местном аттракционе.
"Я боюсь", - призналась Катя Осадчая.
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А позже влюбленные показали фуникулер, на котором отправились любоваться горами.
"Карпаты", - выкрикнул Горбунов с восхищением.
Отметим, в своем сторис Катя Осадчая призналась, что начать год в горах ей понравилось.
Супруги взяли на отдых детей.
"И у Даника прекрасный день с самым чистым воздухом", - написала телеведущая, показав коляску с малышом на улице.
Напомним, Осадчая хвастанула необычной елкой в их с Горбуновым доме под Киевом
Как сообщала Politeka, Осадчая в эффектном черном платье прижалась к Горбунову и пококетничала перед съемками
Также Politeka писала, что Осадчая с Горбуновым устроили пляски на крещении сына