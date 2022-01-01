Известные украинские телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов отправились на отдых в Карпаты и похвастались кадрами отличного времяпрепровождения.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов официально поженились в 2017 году, в то же время на свет появился их первенец, Иван, сообщает Politeka.net. В этом году у супругов родился второй сын Даня.

Пара не только уделяет время семье, но и много работает, и делится кадрами в своем Инстаграм. Однако в этот раз влюбленные решили показать, как проводят время на отдыхе.

Катя Осадчая и Горбунов отправились в Буковель, и решили попробовать прокатиться на местном аттракционе.

"Я боюсь", - призналась Катя Осадчая.

А позже влюбленные показали фуникулер, на котором отправились любоваться горами.

"Карпаты", - выкрикнул Горбунов с восхищением.

Отметим, в своем сторис Катя Осадчая призналась, что начать год в горах ей понравилось.

Супруги взяли на отдых детей.

"И у Даника прекрасный день с самым чистым воздухом", - написала телеведущая, показав коляску с малышом на улице.

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